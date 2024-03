Cruz Azul: Martín Anselmi convoca al capitán de la Sub 23 para el partido ante Chivas

Sigue confiando en la cantera. Para el partido contra Guadalajara, Martín Anselmi decidió tomar en cuenta a otro elemento de fuerzas básicas como lo es Raymundo Rubio, el cual forma parte de la sub 23 como su capitán.

El defensor central ha formado parte de la institución Celeste desde 2015, año en el que se unió a la sub 15. Con esta categoría disputó 50 partidos, dónde tuvo la mala suerte de marcar un autogol contra Pachuca en el último minuto (el partido finalizó 4 a 2 favor el conjunto hidalguense).

Posteriormente el mexicano continuó su puesto de formación con la sub 17 y la sub 20; sin embargo, al no poder darle minutos con el primer equipo, la máquina tomó la decisión de mandarlo a otro equipo para que comenzara a foguearse.

De esta forma Rubio pasó por Cruz Azul Hidalgo, Mineros de Fresnillo, Mineros de Zacatecas y finalmente por el equipo de Cancún durante todo el 2022. Después de todo este proceso, la máquina decidió repatriarlo para qué comenzará a tener minutos de nueva cuenta con la sub 20 y poco después fuera contemplado por el primer equipo.

La espera por debutar llegó a su fin después de haber destacado con la sub 23 e incluso ser si capitán, ya que en la jornada 1 del apertura 2023 ingresó de cambio por Agustín Lotti al 80'. Ahora, un torneo después tendrá la oportunidad de volver a sumar minutos con el primer equipo sí Martina anselmi así lo desea.

Cabe destacar que Raymundo Rubio no es el único elemento de fuerzas básicas que podría ver minutos en este compromiso, ya que en la convocatoria también aparecen Amaury Morales, Jorge García, Mauro Zaleta, Bryan Gamboa y Mateo Levy.

