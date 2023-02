Cruz Azul: Shaggy Martínez acepta que jugadores salían a la calle avergonzados tras 7-0

Cruz Azul ha sufrido caídas muy dolorosas, tan duras que han sido blanco de críticas, a 'Shaggy' Martínez le ha tocado dos, la Semifinal del Apertura 2020 ante Pumas donde en la Vuelta cayeron 4-0 y La Máquina quedó eliminada en la Liguilla.

“Ese 4 a 0 en CU, tocamos fondo, llegas al vestidor derrotado mentalmente, físicamente, y en el papel son situaciones en el que uno no quiere estar ahí, pero se sabe que es futbol y debes salir adelante, el 7 a 0 también, no me tocó jugar, pero estás en el plantel y eres parte de la victoria o de la derrota y lo mismo, no quieres salir a la Plaza, al Súper”.

Después de aquel fatídico torneo, llegó Juan Reynoso y el lateral celeste contó para RÉCORD cómo se vivió aquel Clausura 2021 donde todos trabajaban al 100, hubo rotaciones, regaños a cualquier jugador, desde Jesús Corona, Jonathan Rodríguez, hasta a los canteranos.

“El grupo debe estar unido, para sobreponerse de esas situaciones. Es un 'velorio' el vestidor, todos calladitos, no hay bromas de nada y a trabajar, y cuidadito con que alguien hiciera una broma porque regañiza que acomodan”. Finalizó Martínez, quien asegura que esa es la clave para levantarse de una gran caída y que buscan usar la misma fórmula este mal comienzo de torneo.

“CRUZ AZUL ESTÁ PARA PELEAR EL TÍTULO CADA TORNEO”: 'SHAGGY' MARTÍNEZ

Para Joaquín Martínez los jugadores que actualmente militan en Cruz Azul son lo suficientemente capaces para mejorar en la tabla de posiciones y aspirar al campeonato.

“Nos falta creer más en nosotros, somos un plantel bastante completo en todas las líneas, nos falta generar un poco más de competencia interna, pero creo que Cruz Azul está para pelear el título en cada torneo, es cosa de creer en uno y que los resultados se den con trabajo. Se demostró en la Copa Por México jugamos contra equipos importantes”, comentó para RÉCORD.

Además, no tiene a algún Director Técnico favorito, ya que él trabajará y aportará para sumar, sea quien sea el elegido para terminar en el banquillo en este Clausura 2023.

“Hoy en día estamos en una situación complicada, pero estamos convencidos de que nos irá muy bien. Creo que cualquiera de los nombres que se escuchan puede venir a sumar, el plantel es muy basto, es trabajo del entrenador que venga o si se queda el Profe Joaquín que haga esa unión, o que haga que todos funcionemos como tenemos que funcionar para cumplir los objetivos”, finalizó.

