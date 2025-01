Efraín Juárez acepta que Cruz Azul lo buscó, pero también clubes de Europa y la MLS

Confirma el interés. Luego de la sorpresiva salida de Martín Anselmi para convertirse en entrenador del Porto, La Máquina lleva varios días en la búsqueda de su nuevo estratega y tal como se reveló en RÉCORD, Efraín Juárez ya tuvo platicas con la directiva de Cruz Azul, así lo confirmó el entrenador mexicano.

Efraín Juárez ganó el doblete con Atlético Nacional | IG: nacionaloficial

Desde la ciudad de Barcelona y en entrevista para TUDN, Efraín Juárez reveló que ya tuvo las primeras charlas con Cruz Azul y mencionó que es un halago ser contemplado para ser nuevo entrenador de La Máquina, pero el estratega mexicano dejó claro que también ha sido buscado por clubes de Latinoamérica y Europa, por lo que su futuro no está definido.

"La realidad es que estar vinculado con este tipo de clubes como Cruz Azul, que son tan importantes a nivel nacional y a nivel Latinoamérica, siempre es un halago, es un placer. La realidad es que sí hemos tenido contactos, nos hemos conocido y bueno de ahí en fuera... Lo vuelvo a repetir, también he tenido contactos con algunos clubes aquí en Europa”, mencionó Efraín Juárez a David Faitelson.

Efraín Juárez fue buscado por Cruz Azul y otros equipos de México | IG: nacionaloficial

Efraín Juárez analiza opciones en México y Europa

Juárez mencionó que el éxito que tuvo como entrenador de Atlético Nacional le ha abierto algunas puertas en México y Europa y es por esa razón que no se quiere precipitar a tomar una decisión en estos momentos y sus agentes se encargaran en los próximos días en definir su futuro.

“Después de la temporada que pasó en Atlético Nacional, con los dos títulos en Copa y Liga, siempre hay interés de equipos… Esas cosas las lleva bien mi agente y mi representante. Hemos platicado con otros clubes en México y en Europa y cualquier circunstancia la platicaremos en un futuro. No te puedo decir y me mantengo muchísimo al margen porque soy entrenador de fútbol y la realidad es que hoy la gente que trabaja conmigo y que me apoya y me ha apoyado ya desde hace mucho tiempo es la que está viendo esas circunstancias”, concluyó.

Efraín Juárez abre las puertas a México, Estados Unidos y Europa | IG: nacionaloficial

