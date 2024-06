Giorgos Giakoumakis se compromete: 'Nos veo campeones y goleador; amo la presión'

Como el mito de Jasón y aquellos Argonautas en busca del Vellocino de Oro, una de las historias más famosas de su tierra, el griego Giorgos Giakoumakis decidió aceptar el reto de venir a México con Cruz Azul con la mira en conquistar el trono: “Nos veo campeones y como goleador de Liga MX”, lanza con seguridad en charla con RÉCORD. El ‘11’ europeo de La Máquina arribó a La Noria para fortalecer la mentalidad triunfadora, sin temor, como héroe de la mitología helénica.

Tras aceptar el reto de su tío, el rey Pelias, Jasón se embarcó en una cruzada llena de aventuras para encontrar el Vellocino de Oro y ganar así el trono. Giorgos decidió emprender su nueva cruzada con La Máquina porque anhelaba un desafío en busca de títulos, la inconformidad de la MLS ya no era suficiente.

"Fue sencillo para mí: este era un gran cambio, porque estaba feliz en Atlanta, igual que mi familia, mis hijos, teníamos una vida feliz. El problema es que ya no era suficiente para mí. Yo quiero estar en un equipo que realmente lucha por trofeos, no solamente que tenga ganas al iniciar la temporada, sino que el resultado final importe.

"Antes que nada (un factor) fue Martín Anselmi, por su plan, su visión. Vi la Liguilla pasada, Iván (Alonso) me mostró, así como la gente de Cruz Azul, cuánto me querían que estuviera aquí, qué tan importante iba a ser yo para este proyecto”, explica Giakoumakis.

El romperredes sabe de la exigencia histórica de La Máquina por conquistar estrellas, un motivo para ser azul: “Amo la presión. En mi carrera he experimentado enorme presión con el Celtic, también en Grecia, y el futbol en otros países que son más calmados, ganes o pierdas está bien; para ser sincero yo no puedo operar así, cuando tienes que motivarte por cuenta propia sabes que es el camino incorrecto, baja tu desempeño.

"Para mí es muy importante tener esta presión, puedo lidiar con esta presión, ya lo he hecho en el pasado con éxito y me gusta, porque eso me hace un mejor jugador”, lanza con sonrisa sagaz el flamante delantero en La Noria.

"La expectativa es muy sencilla para un club como este: títulos. Después de hacer un buen torneo, si el que sigue no es exitosa no está bien, ni para el club ni para los aficionados. Estoy ansioso y emocionado porque ya empiece la temporada y que al final tengamos varios trofeos, eso es muy importante para mí también. Me encanta alzar trofeos”, advierte.

La pregunta a Giorgos es a quemarropa: ¿Cómo te ves en un año, a ti y a Cruz Azul? “¿Vamos a adelantar el tiempo, nos vamos a un año?”. Sí, te vamos a recordar esta pregunta en un año. “Ok, como campeones y como el goleador de la Liga MX”. Giakoumakis llegó a La Máquina para escribir una historia digna de la mitología griega y recuperar el trono celeste con La Décima.

