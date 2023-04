En Cruz Azul no le tienen miedo al América. Ignacio Rivero explicó que la derrota del 7-0 del torneo pasado fue un accidente del futbol y pide dar vuelta a la página, ya que cree que esta es una buena oportunidad para que los celestes den un golpe de autoridad y sigan teniendo posibilidades de entrar directamente a la Liguilla.

"Eso ya pasó. Este es un buen partido para demostrar de lo que estamos hechos y lo que venimos trabajando", contó en conferencia de prensa.

"Es una semana especial. Siempre es lindo jugar un clásico, sabemos lo que significa. Ya pensamos en el partido, analizamos al rival, en dónde podemos sacar ventaja, los pros que tienen para contrarrestarlos. Nos enfocamos en hacer nuestro trabajo", agregó.

Ignacio Rivero es uno de los referentes de Cruz Azul, llegó sabiendo de la historia del equipo y ayudó a conseguir el tan esperado noveno título, acabando con una sequía de 23 años.

"Sabía a dónde llegaba, la historia que había detrás. Hay que pasar la página. Hay que seguir trabajando. Es un club grande, que tiene que luchar cada torneo. Hay un equipo espectacular y buen ambiente. La base es el trabajo y sacrificio", concluyó.

CÓMODO EN CRUZ AZUL Y CON LA LLEGADA DEL TUCA

Ignacio Rivero se siente muy a gusto en la Máquina, pues asegura que se formó un grupo muy sano y confía en que con Ricardo Ferretti podrán lograr cosas importantes.

El uruguayo tiene contrato hasta 2024 y le gustaría seguir defendiendo la playera celeste, por lo que espera que la directiva le ofrezca una renovación de contrato.

"Lo disfruto mucho. Cuando me pongo esta camiseta me pongo feliz. El día que llegue la noche y no me ponga nervioso por el siguiente partido ya no tendría que estar aquí. Se ha formado un grupo espectacular", comentó.

Los cementeros tuvieron un complicado inicio de torneo, llegó a ser penúltimo de la tabla general; sin embargo, repuntó tras la llegada del 'Tuca' a la dirección técnica. Ahora, están en zona de repechaje y tienen posibilidades de clasificar a la Liguilla de forma directa.

"Ni fenómenos ni espantosos. Ni fenómenos por la racha que tenemos, ni espantosos por cómo arrancamos. Hay que mantener un equilibrio. Sabemos en dónde estamos. Hay cosas por mejorar. Hay que seguir trabajando", agregó.

Ignacio Rivero reconoció que Cruz Azul tendrá un cierre de torneo muy complicado, enfrentando a América, Chivas y Santos, pero confía en que sumaran los nueve puntos que estarán en disputa.

"Todos los partidos son importantes. Nosotros queremos ganar siempre, pero hay veces que el rival te somete. Hay que seguir trabajando. Todos los rivales son importantes", finalizó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: CRUZ AZUL: TUCA FERRETTI, EL MEJOR RELEVO EN LO QUE VA DEL CLAUSURA 2023