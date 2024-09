Gonzalo Pineda destaca cualidades de Giakoumakis: 'Es un gran definidor'

Gonzalo Pineda, quien fuera entrenador de Atlanta United y tuviera como pupilo a Giorgos Giakoumakis en el equipo de la MLS, lo definió como un “goleador y un tipo muy familiar”. Al delantero de Cruz Azul le han afectado las lesiones para seguir sumando dianas en el torneo.

“Primero que nada es una gran persona, es un gran profesional, es de casa, muy familiar, muy trabajador, le gusta quedarse mucho tiempo a trabajar en el gimnasio y sus rutinas que tiene en vestidor. Es un jugador bastante bueno en el juego aéreo dominante y bastante corpulento, mucha fuerza para subir la pelota, jugar simple, es un gran definidor”, señaló.

“Tiene características técnicas con ambas piernas que son bastante buenas, lo hace un centro delantero completo a la hora de definir dentro del área, normalmente cuando tú le haces llegar la pelota, constantemente anota bastantes goles”, dijo en plática con RÉCORD.

Gonzalo argumentó que el delantero griego no le ha costado la altura de la Ciudad de México, mucho menos la adaptación del futbol mexicano, sin embargo, reconoció que es un jugador que no ha parado desde hace un año y medio.

“No, no creo. No he hablado con él de eso, acá también sufrio algunas lesiones, las cuales no eran comúnes en él, en Celtic checamos y no había tenido lesiones musculares, lo trajimos a Atlanta, tuvo una descomposición, jugó un año y medio de manera continua y sin pretemporada y sin parar, yo creo que eso le afectó un poco a su cuerpo, después es un chico con bastante masa muscular”, dijo.

Este fin de semana, Cruz Azul recibe a Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde a pesar de que los dirigidos por Martín Anselmi cayeron entre semana ante Atlético san Luis, llegan como favoritos, pero para el exjugador rojiblanco no lo considera un clásico.

“No creo que sea clásico, no tiene la rivalidad para mí que tienen otros partidos, la historia, para mí el Clásico Nacional es America vs Chivas, y después hay clásicos regionales de las ciudades, de esa rivalidad, que muchas veces mas pasionales, no considero que Chivas Cruz Azul sea un clásico”.

