Hugo Sánchez confirma pláticas con Cruz Azul: “Estoy ilusionado”

Hugo Sánchez confirmó que está en pláticas con la directiva de Cruz Azul, y es uno de los candidatos para convertirse en técnico del equipo tras el cese de Raúl 'Potro' Gutiérrez.

El Pentapichichi dejó en claro que está ilusionado con el proyecto al mismo nivel que cuando tomó el timón de los Pumas y la Selección Mexicana.

“Fue una charla muy amena, primero agradecerles la invitación, soy uno de los candidatos, no sé si sean dos, tres, cuatro, no sé cuántos sean, si soy el elegido, estaré encantado de contribuir a la causa para sacarlo adelante.

“Estoy entusiasmado, ilusionado, cosa que no me pasaba desde que empecé a dirigir a Pumas, como club, y obviamente con la selección, que siempre he estado entusiasmado e ilusionado, tanto así que levanté la mano para poder ser el técnico de la Selección Nacional y ahora agradezco ese interés por parte de la directiva de Cruz Azul”, comentó en ESPN durante el programa de Futbol Picante.

Hugol consideró que La Máquina tiene un plantel de élite y suficiente para clasificar a la Liguilla del Clausura 2023.

“Mejoraría la confianza que tiene el plantel porque los resultados no los han acompañado, no hay confianza en la cancha tanto a nivel colectivo como individual, porque ante Toluca, tuvieron ocasiones claras de gol, faltó efectividad, el trabajo lo están haciendo bien, pero falta armonía y confianza, calidad y talento hay, falta trabajo defensivo y ofensivo, pero con credibilidad.

“Sí, sí, ahora mismo tiene plantel, la cantidad de puntos que tiene ahora no concuerda con el plantel que tiene, debería tener muchos más puntos, aspiren a clasificar, aunque sea en el repechaje, es un equipo al que le falta confianza, motivación y liderazgo deportivo, porque la directiva está haciendo muy buen trabajo”, agregó,

Además de Hugo Sánchez, José Manuel 'Chepo' de la Torre, Antonio Mohamed y Ricardo Ferretti son otros de los candidatos.

