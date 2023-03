Iván Morales: 'Me da ansiedad no convertir goles con Cruz Azul'

En Cruz Azul saben la importancia de vencer al Atlético San Luis para afianzarse en puestos de Liguilla. Iván Morales se dice listo para tener minutos y hacer goles, tras perderse la Jornada 10 y 11 por lesión.

"Estoy trabajando en lo mental y en lo físico, con ganas de hacer las cosas bien, creo que llegué a Cruz Azul por algo y debo demostrarlo. No se me ha dado la oportunidad de demostrar lo que soy”, mencionó Morales en conferencia de prensa.

"Me da ansiedad no convertir goles, pasan los fines de semana y uno como delantero quiere que la pelota entre, me forjé mi careta para afrontar las críticas", agregó el delantero.

El andino confesó que tuvo un acercamiento con la directiva celeste y se le dio la oportunidad de permanecer en el club.

"La directiva ha sido clara conmigo. Como muchos saben, estuve por salir del club, me dieron la confianza y acá estoy peleándola".

Además, señaló que está en una competencia sana con sus compañeros: "Somos cuatro '9', estoy preparado para llenarle el ojo a Ricardo Ferretti".

Hizo hincapié en que poco a poco están entendiendo el estilo de juego de Ferretti y ahora "estamos enfocados en ganar y después vendrán días para adaptarnos a la idea del profe", finalizó.

