Jaime Ordiales: 'Yo no quería que se fuera Robert Dante Siboldi'

El pasado 11 de diciembre de 2020, Robert Dante Siboldi anunció su renuncia de Cruz Azul después de la derrota por 4-0 ante Pumas, misma que eliminó al conjunto cementero de la Liguilla del Guard1anes 2020.

Casi un mes después, Jaime Ordiales, director deportivo de La Máquina, a pregunta expresa de Paco Villa en charla para TUDN reveló que él no deseaba la salida de Siboldi del banquillo.

"Yo creo que Dante había hecho un gran trabajo a lo largo de un año, un gran, gran trabajo. Si tuvimos un bajita en el torneo, la realidad es que nos pesó mucho, sobre todo en el juego aéreo en los últimos partidos, la ausencia de (Igor) Lichnovsky, fue una pérdida muy importante para nosotros el que se haya ido, es un tema que también ya se podrá platicar de una cláusula ridícula que tenía.

"Pero al final de cuenta se fue, pero a lo largo de una temporada se había hecho un trabajo muy fuerte y creo que él (Siboldi) había sido uno de los principales responsables de que ese trabajo se haya gestado para bien, y bueno, desgraciadamente un partido tiró a la basura todo el gran trabajo que él, su cuerpo técnico y sus jugadores habían hecho", precisó Ordiales.

Además de la caída ante Universidad, en gran medida, la renuncia del estratega uruguayo la desencadenó un mensaje de Víctor Manuel Velázquez, Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa, anunció del cual Ordiales aseguró desconocer su contenido.

"No, fue una determinación de los consejeros, que en su jerarquía pueden tomar la decisión que crean conveniente. Yo soy gente de futbol desde hace mucho tiempo, normalmente salgo, doy la cara y me hago cargo responsable de todo lo deportivo en esta institución y así lo iba a hacer, pero la realidad es que en su momento, el calor y la situación misma, la desesperación por volver a fracasar en una situación que generó una tristeza muy importante y creo que por eso se dio, yo no conocía lo que iban a expresar en su momento, en este caso Víctor y a final de cuenta ya fue y ni modo", confesó Jaime Ordiales.

