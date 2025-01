Jesús Orozco Chiquete tras su llegada a Cruz Azul: "Vine por la décima"

Después de haber sido presentado de manera oficial como nuevo jugador de Cruz Azul, Orozco Chiquete atendió a RÉCORD en exclusiva para hablar sobre el legado que quiere dejar en el conjunto cementero.

"Quiero dejar huella en Cruz Azul y lograr un campeonato, es algo que me motiva hemos estado cerca, nos hemos quedado a un pasito, eso es algo que quiero lograr y sé que lo voy a hacer.

“Si te soy sincero, a eso vine (por la décima). Me comprometo a darlo todo, me comprometo a que vean a un Jesús esforzarse, exigiéndose y me comprometo a que vamos a ser campeones", aseguró el nuevo defensor de La Máquina.

Prometió un campeonato | X @CruzAzul

Además, el exfutbolista de Chivas habló sobre su nuevo técnico, a quien describió y halagó.

"Martín Anselmi es un gran entrenador, lo estoy conociendo poco a poco, sabe muchísimo, prepara los partidos muy bien, analiza muy bien. El estilo de juego que tiene es de llamar la atención", declaró.

Elogió a su nuevo DT | X @CruzAzul

¿CÓMO FUE SU SALIDA DE CHIVAS?

Sobre su salida del Rebaño, el juvenil defensor mexicano habló sobre la negociación que existió y el por qué se fue tranquilo de Chivas.

"La negociación la dejé en manos de mi representante, cuando me hizo saber del interés de Cruz Azul, le dije que sí, no lo dudé, le dije que yo quería estar acá.

“Yo en un momento sentí, siento que lo di todo (en Chivas), y yo siento que cuando una persona lo ha dado todo, es momento de reconocer y hacerse a un lado, yo lo sentí así", declaró.

Habló de su salida de Chivas | MEXSPORT

