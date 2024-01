Juan Escobar sobre su situación: 'Si me voy, me voy contento por el cariño'

El jugador paraguayo, Juan Escobar, rompió el silencio sobre su situación actual con Cruz Azul. Al salir de las instalaciones de La Noria en la Ciudad de México, el futbolista atendió a los medios y habló sobre su posible salida del cuadro cementero.

"La verdad el cariño de la gente, como dije, desde el día 1 siempre me recibieron bien y pase lo que pase, me voy a ir… si me voy, no estoy asegurando nada, pero si es que me voy, no me voy con los campeonatos que gané sino que me voy contento por el cariño que gané con la gente y eso es lo más importante también…

La verdad me va a doler bastante pero, como te dije, todavía no sé qué va a pasar, todavía tengo que hablar y después veremos”, señaló Escobar a los medios presentes.

Por su parte, cabe señalar que este mismo lunes por la mañana, se pudo observar al paraguayo en el aeropuerto de la CDMX, pero esto fue debido a que Juan fue a dejar a su familia, la cua regresa a Paraguay.

