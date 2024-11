Juan Reynoso sobre el parón de Cruz Azul: 'Fue un factor, el futbol mexicano está en shock'

Una de las grandes sorpresas en la Liguilla del Apertura 2024 fue la caída del Cruz Azul ante Tijuana en la ida de los Cuartos de Final. La Máquina vivito un torneo de ensueño al alcanzar 42 puntos y únicamente caer en una ocasión. Juan Reynoso, el último entrenador campeón de la institución compartió en entrevista con Los Informantes de RÉCORD+ que la pausa de 18 días influyó en el resultado.

Cruz Azul tuvo un parón de actividades por la Fecha FIFA que se atravesó y además para esperar a los duelos de Play In y conocer a su rival, ya que ellos clasificaron directo a los Cuartos de Final, al contrario de Xolos, que jugaron ante América y Atlas.

“Seguro, y es shock en el futbol mexicano, pero es algo que ya pasó, por buena o mala suerte. Me tocó vivirlo como jugador y después de técnico y cuando había el famoso repechaje, el equipo que había sido líder jugaba contra el octavo o contra el décimo, doceavo, dependiendo del formato del torneo.

“Lo de ayer no es sorpresa, porque la gente que tiene tiempo en el futbol mexicano me va a dar la razón. No es ser un general después de la batalla. Habría que revisar esa parte y ya estaba planteado desde antes. Creo que no valora todo lo bien que jugó Cruz Azul durante el torneo y después parar 16, 17 días y encima con una Fecha FIFA en medio, hace que los jugadores piensen en otra cosa y ayer se demostró que fue factor”, contestó Reynoso a Diana Pérez de Los Informantes en RÉCORD+.

La Máquina de Martín Anselmi deberá remar contra corriente para el duelo de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes. Cabe destacar que Cruz Azul jamás ha logrado remontar una desventaja de tres goles en Liguillas.

