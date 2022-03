Jurado reconoció errores con Cruz Azul: 'El que no participa no se equivoca'

Una inesperada lesión de Jesús Corona le abrió la puerta de la titularidad a Sebastián Jurado, quien ha sido cuestionando. Sin embargo, el guardameta es autocritico y reconoció que ha cometido errores en los últimos partido, aunque se dice tranquilo y con mejores sensaciones.

“Yo me siento bien con el correr de los partidos, tuve un error muy puntual contra Puebla pero son cosas del futbol, el que no participa no se equivoca y en el caso de la portería un error casi siempre acaba en gol, pero esto es de seguir aprendido, creo que en el duelo contra Montreal sentí una tranquilidad importante y siempre tengo el respaldo de ‘Chuy’ y el ‘Conejo’, mencionó.

En esa misma línea, el guardameta cementero recordó que su mayor propósito es convertirse en el portero titular de la Máquina, aunque sabe que es cuestión de trabajo y constancia.

“Hay que estar tranquilos, Chuy viene recuperándose de una lesión y a mí me corresponde competir de la mejor manera, desde que llegué busco el lugar y hemos generado una competencia bastante sana, más allá de todo es tener esa serenidad cuando toque jugar, claro que debo visualizarme siendo el arquero de Cruz Azul porque para eso viene, pero hay que trabajar partido a partido”, finalizó.

