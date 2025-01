Larcamón 'explota' por pregunta sobre Martín Anselmi: "Los técnicos en activo no deberíamos opinar"

Nicolas Larcamón, entrenador del Necaxa, mostró su molestia debido a una pregunta que le hicieron sobre la situación de Martín Anselmi y Cruz Azul.

El DT de los Rayos, aseguró que es una "bajeza" opinar acerca del tema siendo en técnico en activo, pues considera que nadie conoce lo que es estar en el lugar de Anselmi, ni sus razones para tomar la decisión de irse de La Máquina.

Anselmi en un partido de Cruz Azul | IMAGO7

"Me parece sumamente antipático que los entrenadores que estamos en activo opinemos y hagamos leña del árbol caído, me parece de cierta bajeza cuando es una decisión que hay que estar en los zapatos de Anselmi para conocer la interna de Cruz Azul, así como por qué y cómo se dio. No tengo idea (qué sucedió), por eso no me interesa opinar", dijo en rueda de prensa.

Además, Larcamón dijo que no se debe "generalizar" el comportamiento de los entrenadores argentinos jóvenes solo por lo sucedido en las recientes semanas por Anselmi y Fernando Gago.

"Es antipático generalizar 'los técnicos jóvenes argentinos'... Hay una situación que ni siquiera es la misma entre Anselmi y Gago, son dos conflictos diferentes", agregó.

