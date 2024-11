‘Lolo’ Faravelli sobre Cruz Azul en caso de no ser campeón: “No creo que sea una tragedia”

A un par de días de comenzar su participación en la Liguilla con Cruz Azul, Lorenzo Faravelli habló como se vive dentro de La Máquina ahora se son el equipo candidato a quedarse con el título, pero dejó claro de que en caso de no quedarse con el campeonato, él no lo vería como una tragedia.

En entrevista para TUDN, ‘Lolo’ mencionó que dentro del equipo se encuentran concentrados en lo que se viene esta Liguilla, pero señaló que a diferencia de lo que se dice fuera del club, quedar eliminados sin conseguir ‘la décima’, no sería una tragedia como muchos señalan.

"Te voy a repetir nosotros, eso es lo que se habla de lo externo. Y entiendo que los medios tienen que hablar de cuestiones que la gente vea. Yo no creo que es una tragedia, me parece, que vuelvo a repetir, si no se da, nos volveremos a levantar, lo volveremos a intentar, lo volveremos a hacer", declaró Faravelli para TUDN.

Faravelli también mencionó que entiende el punto de la afición y que estos quieren siempre ver ganar a su equipo, pero dejó claro que en caso de no darse el título este Apertura 2024, los aficionados celestes estarán orgullosos del equipo, tal y como sucedió el semestre pasado cuando se les ‘escapó’ el campeonato en la Final.

"El aficionado yo entiendo... la parte del estudio del juego, de las formas y lo podemos correr y sé es más pasional. Entonces, seguramente van a estar triste si no se da, pero creo que en el fondo van a también se van a sentir orgulloso del del camino que recorrimos”, concluyó.

