Martín Anselmi dedica el triunfo ante Chivas a su abuela recién fallecida

El entrenador argentino, Martín Anselmi compartió un emotivo mensaje tras la victoria de Cruz Azul sobre Chivas por 1 a 0, en la Jornada 9 del Apertura 2024, pues perdió a su abuela y le dedicó el triunfo.

"No me quiero emocionar, porque ya lo he hecho en el vestuario, fue un día muy especial. Hoy es el cumpleaños de mi mamá y perdió a su mamá, perdí a mi abuela en el día de su cumpleaños", contó Anselmi.

El estratega de La Máquina visiblemente triste aseguró que su emoción es gracias al equipo que le regaló la victoria y que él se lo dedica a su abuela.

"Me emocioné porque los muchachos me regalaron el triunfo y me lo dedicaron, así que yo le quiero dedicar el triunfo a mi abuela", dijo Martín Anselmi mientras se le cortaba la voz.

La victoria del Cruz Azul no solo significó el liderato parcial en la tabla del Apertura 2024, sino que, también es un momento especial para el entrenador argentino, quien se ha ganado el cariño del grupo y de la afición.

