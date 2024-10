Martín Anselmi ve similitud entre la Fórmula 1 y el futbol: "Hay mucho fuego, presión"

En la Fórmula 1, como en el futbol, la toma de decisiones debe hacer en cuestión de segundos. Al menos esa similutd encontró Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul que asistió al Gran Premio de México este viernes para las dos primeras sesiones de Prácticas Libres.

"Aprender a pesar de ser otro deporte, tiene muchas cosas en común como liderazgo, adrenalina. Creo que hay mucha concentración, entrenamiento de esto. Estar concentrado, toma de decisión y los jefes de equipo creo que sus decisiones son estratégicas de cuándo parar o dejar pasar a uno", declaró el argentino.

Anselmi puntualizó que, si bien un jugador de futbol no expone su vida como un piloto de automovilismo, en ambos casos deben hay poco tiempo para la toma de decisiones. "Son deportes donde hay mucha expectativa, fuego, la presión toma de decisión".

"En el fútbol creo que el futbolista no corre tanto riesgo como un piloto al tomar una decisión, pero deben ser rápidas y me imagino que el piloto lo mismo", reflexionó.

Una experiencia única para Martín Anselmi

Con el boleto directo a Cuartos de Final del Apertura 2024 asegurado, el técnico argentino aceptó sin ninguna duda la invitación de la escudería RB al Autódromo Hermanos Rodríguez, a pesar de que este sábado enfrenta a Pumas en la Jornada 14 del certamen.

"Nunca tuve la oportunidad de asistir a un evento con semejante experiencia. Venir fue increíble. Me gusta mucho la serie de Fórmula 1, me gustan las carreras, estar enterado de lo que pasa Tampoco estuve en un país que acogiera la Fórmula 1, así que desde que llegué supe que era un evento que no me quería perder", compartió.

Por último, consideró que para Argentina es una buena noticia volver a vincularse con la Fórmula 1 gracias a la presencia de Franco Colapinto. "Espectacular para el deporte argentino; viene bien, su carisma y forma de relacionarse hacen bien".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHRISTIAN HORNER CONFIRMA A CHECO PÉREZ PARA 2025: "ES NUESTRO PILOTO"