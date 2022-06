Ordiales sobre la salida de Reynoso: ‘Sentí que estorbábamos, él quería manejar su mundo’

A pocos días de comenzar el Apertura 2022, Jaime Ordiales, Director Deportivo de Cruz Azul, reconoció que la salida de Juan Reynoso se dio en gran parte por la nula relación que exista entre ambos.

“Para mí, lo más importante es sumar, yo me sentía que estaba restando porque esa interacción, aunque no era mala era distante, no encontraba yo como aportar en esa necesidad de ver al equipo mejor. ¿Por qué se dio?, habría que preguntarle a Juan. Yo diría qué hay ocasiones que de repente estorbarnos, no les gustan muchas cosas como cuando discrepas u opinas y cuando las cosas vienen muy bien no es fácil con los entrenadores.

“Con Juan creo que pasó eso, yo lo vi muy contento como estaba y él quería manejar su mundo y ahí como directivo no es tan fácil entrar, pero en ningún momento tuvimos una diferencia”, dijo en entrevista para el programa Futbol Picante.

¿Había buena relación, había mala relación con Reynoso? Así respondió #OrdialesEnPicante pic.twitter.com/3At1dglbuL — Futbol Picante (@futpicante) June 23, 2022

Sobre la llegada tardía de los refuerzos, el directivo cementero confirmó lo dicho por Víctor Velázquez en la gala de la presentación del jersey, respecto a que este mismo fin de semana serán anunciadas tres incorporaciones.

“Vamos bien, estamos platicando con los tres, prácticamente estamos arreglados con uno , faltan los contratos y no lo hacemos oficial mientras no estén los contratos. Con los otros dos estamos esperando definiciones, yo creo que sí podrían estar cerrados para el fin de semana “, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLÉTICO SAN LUIS: RODRIGO DOURADO, ORO EN RÍO 2016 CON BRASIL, NUEVO JUGADOR POTOSINO