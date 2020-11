Piojo Alvarado: 'No he estado en mi mejor versión; me faltaba confianza, ser más atrevido'

Tras estar un tiempo fuera de las canchas por una lesión , por contagiarse de Covid-19 y sumar pocos minutos, Roberto 'Piojo' Alvarado reconoció que le faltaba ser más atrevido para estar en el once inicial de Cruz Azul.

"No estaba en mi mejor momento, la verdad hablando futbolísticamente me faltaba ser atrevido, no tenía mucha confianza y ahora todos los días vengo motivado", declaró Roberto Alvarado en conferencia de prensa.

El Piojo no ha dado lo mejor en el torneo Guard1anes 2020, sin embargo, el jugador tiene claro que debe seguir trabajando para ser tomado en cuenta por el entrenador Robert Dante Siboldi.

"Me he enfocado mucho en encarar lo que me toca por las bandas, con los minutos que me da Siboldi voy tomando más confianza", comentó.

Además, previo a la última Jornada de la fase regular del actual certamen, Alvarado opinó sobre el sistema de repechaje.

"Para mi creo que es un poco injusto porque antes entraban directo los ocho equipos de los primeros lugares, creo que el repechaje a final de cuentas es un sistema que te hace exigirte estar en los primeros cuatro lugares y no caer en repechaje", concluyó.