Promotores presionan a Rodrigo Huescas para dejar Cruz Azul e ir a Europa

Una de las carreras más prometedoras de nuestro futbol está por dar un vuelco desfavorable por la presión de representantes inexpertos: los agentes de Rodrigo Huescas lo están empujando para que se marche al FC Copenague de Dinamarca en condiciones desfavorables y rompiendo el acuerdo con Cruz Azul.

La directiva de La Máquina no está en negociaciones con el club danés para vender a Huescas, sino que los promotores de Rodrigo están presionando para que el Copenhague pague la cláusula de rescisión, que es de 2MDD, la cual se hará en pagos hasta 2025, para sacar al futbolista en circunstancias adversas para su carrera y a la mala.

Lo increíble del caso es que a sus promotores sólo les alcanzó para que el salde la cláusula de en pagos hasta 2025. Debió cumplir su palabra de renovar, para que La Máquina lo llevara a Europa en… pic.twitter.com/tsqPuAVE5a — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) July 5, 2024

¿QUIÉNES SON LOS PROMOTORES DE RODRIGO HUESCAS?

Alejandro García y Santiago Arbide, aquel promotor que se hizo famoso por los videos donde corre desnudo en las calles de San José, Costa Rica, rompieron el pacto que Huescas hizo con la directiva celeste de renovar y llegar a Europa de la mano de Cruz Azul en mejores circunstancias el siguiente verano.

Los agentes juveniles presionaron al futbolista de Cruz Azul para que acepte ya marcharse a Dinamarca con condiciones desfavorables, pues va a un club que no está en Champions League, que no quedó monarca en una Liga de pobre nivel con apenas 12 equipos, sin vitrina, y con un sueldo que no es ni una quinta parte de lo que le ofrece La Máquina.

Víctor Velázquez, presidente celeste, había acordado con Huescas renovar el contrato que culmina en el verano de 2025, a fin de buscarle una salida a un club y una Liga de mucho mejor nivel, como se hizo con Santi Giménez, quien emigró al Feyenoord de Países Bajos y hoy es buscado por grandes clubes.

Sin embargo, Arbide y García convencieron a Rodrigo de tomar la opción del Copenhague para poder cobrar ya su comisión en el traspaso, sin llegar a un acuerdo con Cruz Azul y llevándoselo a la mala.

