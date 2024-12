Rodrigo Huescas descarta molestia con Cruz Azul: 'Me debo a ellos, siempre voy a estar agradecido'

El joven futbolista mexicano, Rodrigo Huescas, quien recientemente dio el salto al futbol europeo al unirse al Copenhague de Dinamarca, ha respondido a la controversia generada por su salida de Cruz Azul.

El futbolista mexicano aclaró que, no guarda rencor hacia el club celeste. A pesar de la polémica que rodeó su transferencia, el atacante subrayó su agradecimiento hacia la institución que lo formó y destacó que siempre será fiel a su origen.

Este verano, Huescas emprendió su aventura en Europa, firmando un contrato por cinco años con el club danés. Sin embargo, su salida no estuvo exenta de conflicto. Según Cruz Azul, el jugador abandonó el equipo sin la autorización necesaria, lo que desencadenó una serie de acusaciones por parte de la institución. La directiva celeste llevó el caso ante la FIFA, señalando una situación de "abandono" y criticando tanto al jugador como a la agencia de representación involucrada. La controversia se exacerbó por el bajo precio con el que se concretó su traspaso.

Pese a estos desencuentros, Huescas ha asegurado que no guarda resentimientos con Cruz Azul. En declaraciones recientes con Super Deportivo, el futbolista comentó: “Es parte de lo que pasa en cualquier empresa, entonces yo no puedo quejarme de nada ni de nadie, porque me debo a Cruz Azul. Gracias a ellos estoy acá, porque si no es por ellos, yo no estuviera acá. Ellos me formaron, ellos me hicieron y siempre voy a estar agradecido con ellos”.

El joven atacante, quien surgió de las fuerzas básicas del club cementero, añadió que siempre se sentirá orgulloso de haber sido parte de Cruz Azul, destacando la calidad del equipo y el buen trabajo en la formación de jugadores. “Siempre diré que soy orgullosamente salido de Cruz Azul, porque es un equipo grande en México, que forma buenos jugadores, hemos visto varios jugadores que han venido a jugar acá, entonces yo me pongo en la lista de jugadores que formó Cruz Azul y que han venido para Europa”.

Rodrigo Huescas rompe el silencio sobre su salida de la : "Pueden decir lo que quieran en redes o en la prensa, pero solo yo se lo que siento por Cruz Azul y el sentido de pertenencia que tengo con el club".

