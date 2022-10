Rodrigo Huescas presumió cantera de Cruz Azul: 'Hay proyección para sacar buenos jóvenes'

Cruz Azul quiere incrementar la presencia de canteranos en el primer equipo y tras la venta de Santiago Giménez al Feyenoord, Rodrigo Huescas levanta la mano para convertirse en un referente de la casa .

En exclusiva para RÉCORD, el joven de 19 años reconoció que se habla poco de las fuerzas básicas cementeras, pero aseguró que muy pronto las cosas van a cambiar.

“Siempre se menciona que Cruz Azul no tiene cantera, siempre se habla de Pachuca, Chivas, Pumas, pero de Cruz Azul se habla poco y esto va dar de que hablar, que vean que nosotros somos buena cantera, que hay proyección acá y que Cruz Azul es un buen club para sacar jóvenes mexicanos”, dijo a RÉCORD.

Además de Huescas, Rafael Guerrero es otro de los juveniles que el ‘Potro’ Gutiérrez impulsó y hasta el momento, el zaguero se ha ganado la titularidad, situación que en palabras de Huescas ha generado una tremenda ilusión en los jugadores Sub 20 y Sub 18 que sueñan con llegar a Primera División.

“Nos emociona mucho y más a los que somos de Fuerzas Básicas , los que están en Sub 18 y Sub 20 están viendo que el profesor te abre la posibilidad. Cuado ves a un entrenador que no mete a los chavos es difícil asimilarlo , pero ahora que el Potro no está dando chance de jugar he hablado con varios compañeros y me dicen que están felices de que me den la oportunidad porque para ellos también es una motivación”, concluyó.

Cabe señalar que en el juego de la jornada 12 ante Juárez, Cruz Azul terminó con seis canteranos en la cancha: Jaiber Jiménez, Julio César Domínguez, Rafael Guerrero, Rodrigo Huescas, Jorge García y Cristian Jiménez.

