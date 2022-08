Santiago Giménez: 'Pensé que Cruz Azul no me iba a dejar salir'

Santiago Giménez ya está en Países Bajos para vivir su primera aventura europea con el Feyenoord de la Eredivisie.

Y fue el propio delantero mexicano el que reveló cómo se dio su negociación, además del papel clave que jugó Dennis te Kloese, gerente general del Feyenoord en su fichaje.

"Yo sabía del interés por mis representantes, ellos me dijeron, yo no lo veía tan cercano y más porque yo pensaba que Cruz Azul no me iba a dejar salir, al final lo vi más cercano cuando Dennis se empezó a involucrar un poquito más", reveló Giménez en entrevista con TUDN.

"Pudimos hablar con la directiva de Cruz Azul y la verdad es que les agradezco a ellos porque sinceramente se han portado de maravilla conmigo", agregó.

