Siboldi recuerda la remonta de Pumas sobre Cruz Azul: 'Queríamos quedar en la historia'

Robert Dante Siboldi rompió el silencio sobre la dolorosa derrota de Cruz Azul ante Pumas, un partido que el propio club calificó como la peor derrota en su historia. En un reciente podcast titulado “El Monstruo Azul”, el director técnico uruguayo ofreció su perspectiva después de varios años de haber dejado el equipo.

En un video publicado por el mismo club, el presidente Víctor Velázquez expresó que la histórica derrota obligó al club a tomar decisiones drásticas para cambiar la mentalidad del equipo y evitar futuras repeticiones de planteamientos tácticos que consideró mediocres.

"La peor derrota en la historia del equipo nos obliga a tomar decisiones radicales y urgentes que incidan en la mentalidad del equipo", afirmó.

Siboldi, quien dirigía a Cruz Azul durante ese partido, se refirió a la situación con sinceridad en el podcast: “En el momento en el que el club se duda de eso, yo no tengo nada que hacer allí. Porque cómo yo veo a la cara a los jugadores, cómo los defiendo si no hay confianza en ellos. Entonces no tengo nada que estar haciendo en el club y con un dolor en el alma, yo di un paso hacia el costado. Fui yo quien decidió salir”.

El entrenador uruguayo defendió el compromiso de su equipo: “Yo pongo la mano en el fuego por toda la gente que estaba ahí, todos queríamos salir campeones. Después de tantos años, nosotros íbamos a quedar en la historia, nosotros queríamos eso, quedar en la historia”.

