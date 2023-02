Tuca Ferretti pide tiempo a Cruz Azul: "No podemos salir del infierno al cielo" y es que cambiar la inercia de la Máquina no será fácil, si bien, el estratega brasileño toma al equipo con dos victorias consecutivas conseguidas bajo el mando de Joaquín Moreno, aún están fuera de zona de repechaje en el Clausura 2023.

Es por eso que Ricardo Ferretti pidió paciencia e hizo un análisis de lo que se ha visto en el torneo, incluyendo la Copa por México, en donde fueron campeones en la pretemporada.

“El inicio de torneo no es adecuado. Ni somos tan buenos ni tan malos, lo que encuentro es un grupo consciente de las dos fases (la Copa por México) para poder comprometernos a que esto no sean picos. No podemos salir del infierno al cielo”, señaló el director técnico en entrevista con TUDN.

Asi mismo el Tuca acepta que encuentra un grupo trabajado, sin embargo, advierte que “no es mago”, para poder cambiar el estilo de juego y que se noten los resultados inmediatamente.

“No voy a empezar de cero con esta gente. La expectativa es muy grande. Está en la ilusión y en la esperanza. No soy mago, soy una persona comprometida con conocimientos y experiencia, prometo que cuando el equipo cuando salga va a proponer para ganar, con entrega, con disciplina. Soñar no cuesta nada”, finalizó.

