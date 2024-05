Uriel Antuna habló sobre el efecto de Martín Anselmi: "Volvió esa ambición"

Cruz Azul es otro con el argentino. La Máquina volvió a llenarse de ilusión con la llegada de Martín Anselmi, desde que asumió la responsabilidad del banquillo cementero la ambición, el deseo de recuperar el prestigio y la idea de trascender han dominado el vestidor celeste que hoy está a un paso de regresar a una Final, en charla con Uriel Antuna, el atacante aseguró que el entrenador logró unificar un estilo aún y cuando hubo varias incorporaciones para este torneo.

“Yo creo que volvió esa ambición, es algo que no te puedo explicar con palabras porque ahora se percibe a un equipo más compacto, con una idea de juego diferente que nos acomodó y que los compañeros que llegaron se acomodaron muy bien a lo que nos pedía el Profe, con muchos chicos que han agarrado la idea de juego, esto se ha unido muy bien y nos hemos entendido en todas las partes, jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición”, confirmó en entrevista con RÉCORD.

“La idea que nos ha manifestado el Profe ha sido muy clara, obviamente también cuenta el lugar, los jugadores, cada partido es diferente, se plantea y se juega diferente y creo también cuenta mucho eso, pero lo que nos pide Martín es claro, esa idea de juego la tiene bien clara el Profe”, agregó.

Y fue precisamente en el vigente Torneo Clausura 2024 que Antuna encontró su mejor versión que lo llevó a ganar su primer campeonato de goleo.

“Si y viéndolo del lado de los números se percibe que sí y creo que personalmente e individualmente estoy pasando por un gran momento, estoy muy tranquilo, a gusto en la institución, se combina con los resultados que se han estado dando con lo que he ayudado al equipo a veces con gol, a veces no, pero esto no sería posible si no es por los jugadores y cuerpo técnico, y obviamente la afición que siempre está apoyando y metido con nosotros”, finalizó Uriel Antuna.

