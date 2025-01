Víctor Velázquez lanza advertencia: 'Si me pasa algo responsabilizo a Guillermo 'N''

El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez habló sobre el arresto de Guillermo 'N', quien fue detenido luego de cuatro años prófugo. Además, lo responsabilizó a él y a su familia de cualquier cosa que le pasara a él o a su equipo de trabajo.

IMAGO7

Velázquez expresó su preocupación por su seguridad, ya que describió a los Álvarez como gente que no es buena, por lo que indicó que ha tenido que tomar medidas con la situación.

"No nos estamos enfrentando a gente buena. Nosotros somos personas de trabajo, y estas son personas que quieren quedarse en una empresa que no les pertenece. Siempre es preocupante. He tomado medidas, pero dejo claro que si me pasa algo a mí o a mi equipo, responsabilizo directamente a esta familia", declaró Velázquez para ESPN.

IMAGO7

"Hasta donde sé, mis abogados están al tanto de que mañana será su audiencia. Confiamos en que la justicia seguirá su curso", agregó el presidente de Cruz Azul, además de externar su sorpresa por saber que Guillermo 'N' vivía en la Ciudad de México.

Billy 'N' fue acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que era buscado durante cuatro años. Fue este jueves 16 de enero que finalmente lo detuvieron.

También te puede interesar: Cristiano Ronaldo no llega a Toluca, que tiene planes para Paulinho

IMAGO7