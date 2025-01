¡No va al Nido! Oussama Idrissi no llegará a América y apunta al futbol de Arabia

No explotó la bomba. Oussama Idrissi, jugador que destacó con los Tuzos del Pachuca, no aterrizará en el Nido del América y su destino apunta al futbol de Arabia Saudita.

Pese a que su llegada a las Águilas sonó como el fichaje fuerte para este mercado invernal, el jugador neerlandés, nacionalizado marroquí, no se vestirá de azulcrema, ya que se encuentra en negociaciones con clubes árabes, dejando la Liga MX.

El marroquí, en un duelo con Pachuca en CU | MEXSPORT

"El futbolista sí tuvo acercamientos con los azulcremas, pero lamentablemente no irá al América de ninguna manera, pues ya está en tratos con equipos árabes. Me dicen que si este equipo árabe -cuyo nombre no fue revelado- pone el dinero que pide la directiva del Pachuca, Idrissi está prácticamente fuera del futbol mexicano", reveló René Tovar, colaborador de RÉCORD+.

Logros con los Tuzos

El marroquí se ha convertido en pieza clave en el equipo hidalguense, convirtiéndose en delantero titular en el XI de Almada.

Con el equipo de Pachuca, Idrissi ha sido campeón de la Concacaf Champions Cup en la temporada 2023-2024.

Idrissi se convirtió en pieza fundamental de Almada | MEXSPORT

También, Oussama ganó el Derbi de las Américas el pasado mes de diciembre, luego de que los hidalguenses golearan al Botafogo 3-0. Por cierto, el marroquí anotó en ese partido, haciendo uno de los mejores goles de la Copa Intercontinental.

El delantero no ha podido ser Campeón de la Liga MX con los Tuzos, lo más cerca que estuvieron fue en los Cuartos de Final del Clausura 2024.

Brilló en la Copa Intercontinental | MEXSPORT