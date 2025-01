¡Oficial! Brandon Vázquez deja a Rayados y se une a Austin FC

Es oficial, el delantero Brandon Vázquez deja a Rayados y vuelve a la Major League Soccer. En un comunicado, Asutin FC hizo oficial el fichaje del goleador estadounidense tras rescindir su contrato con Monterrey.

“No podría estar más emocionado de unirme a Austin FC y quiero agradecer especialmente a Anthony Precourt, Rodolfo Borrell y Nico Estévez por sus esfuerzos y su confianza en mí… Austin FC es una organización con un gran apoyo de los fanáticos y con grandes planes para el futuro. Espero tener un impacto inmediato esta temporada y ayudar a contribuir al éxito del club en los años venideros”, comentó Vázquez en su llegada al equipo.

No tuvo éxito con Rayados | MEXSPORT

El delantero estadounidense llega a la MLS tras haber perdido mucha participación en los últimos partidos del Rayados en el Apertura 2024. A pesar de tener menos competencia con la salida de Rodrigo Aguirre, Vázquez, sólo fue titular en seis partidos en temporada regular y sólo uno en la Liguilla.

Vuelve a la MLS | MEXSPORT

Vázquez inició su carrera profesional en la MLS tras debutar con Atlanta United en 2017, equipo con el que, en tres temporadas ganó la Copa MLS en 2018 y la Copa US Open en 2019. Después, fichó con Cincinnati equipo con el que jugó 62 partidos y registró 26 goles y 12 asistencias.

Ahora el delantero vuelve a la MLS en busca de encontrar el mismo éxito que lo llevó a fichar con Rayados a inicio del 2024.

Vazquez is VERDE.



Welcome to Austin, @Brvndonv! pic.twitter.com/N5NOLXUMc9

— Austin FC (@AustinFC) January 6, 2025