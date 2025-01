¿Cuándo y dónde ver la Jornada 1 del Clausura 2025?

Se han terminado las vacaciones y la pretemporada para los equipos de la Liga MX, el Clausura 2025 está a la vuelta de la esquina y rápidamente el tricampeón, América abrirá el telón este 10 enero.

Con André Jardine confirmado para seguir en el banquillo azulcrema, las Águilas visitan La Corregidora para medirse al Querétaro que tendrá nuevo técnico en la persona de Benjamín Mora para el presente torneo.

América por el Tetra l CRÉDITO X:LigaBBVAMX

El mismo día, Mazatlán y FC Juárez que son una incógnita para este semestre se medirán en El Encanto y de forma simultánea en la frontera norte del país, Tijuana le hará los honores a un viejo conocido que llega comandando a un reforzado Toluca.

Para el sábado la fecha 1 continúa y desde el Alfonso Lastras, Atlético San Luis buscará iniciar con el pie derecho ante unos Tigres que llegan con sed de revancha.

Atlético San Luis en 2024 l CRÉDITO X:LigaBBVAMX

En Guadalajara, el Rebaño Sagrado recibe a Santos Laguna de Fernando Ortiz y la jornada sabatina se cierra en CU con el Cruz Azul recibiendo a los Rojinegros del Atlas.

Finalmente, la jornada inaugural se cierra también en el Olímpico Universitario con los Pumas recibiendo a unos renovados Rayos del Necaxa de la mano de Nicolás Larcamón y En el ‘Gigante de Acero’ los Rayados de Martín Demichelis y compañía reciben al Puebla. Cabe mencionar que el duelo entre Pachuca y León esta reprogramado para el 5 de febrero.

Jornada 1 del Clausura 2025

Querétaro vs América l 10 de enero l 19:00 hrs l Caliente TV

Mazatlán vs Juárez l 10 de enero l 21:00 hrs l TV Azteca

Tijuana vs Toluca l 10 de enero l 21:00 hrs l Caliente TV

Atlético San Luis vs Tigres l 11 de enero l 17:00 hrs l ESPN y Disney+

Guadalajara vs Santos l 11 de enero l 19:05 hrs l Amazon Prime

Cruz Azul vs Atlas l 11 de enero l 21:00 hrs l Canal 2, TUDN y ViX

Pumas vs Necaxa l 12 de enero l 12:00 pm l TUDN y ViX

Monterrey vs Puebla l 12 de enero l 19:00 hrs l TUDN y ViX Premium

Pachuca vs León l 05 de febrero l 20:00 hrs l Tubi



