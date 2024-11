Martín Anselmi: “Naturalizamos ganar todos los partidos, pero es normal empatar” 

El director técnico de Cruz Azul, Martín Anselmi, aseguró que se "naturalizó" que su equipo gane todos los partidos, por lo que descartó que sea un mal resultado el empate ante Atlas, por lo que descartó que se pierda la confianza en sus jugadores.

“Lo que pasa es que naturalizamos que Cruz Azul va y gane todos los partidos. Se puede empatar un partido, es normal, no tengo idea cuántos partidos consecutivos tenemos ganando. ¿Por empatar un partido voy a perder confianza en mis jugadores? Para nada. Me gusta ganar en todo, es un rival que tenía que sumar sí o sí. Me parece es una cancha dura y ver que se puede mejorar, y que detalles te pueden costar un partido y corregir lo que se tenga que hacer y cerrar de la mejor manera la fase regular”, señaló.

De igual manera, puntualizó que estuvieron muy cerca de ganar el partido y enfatizó en que su equipo no supo fluir esta noche, por lo que ahora solo piensa en el último partido del torneo,

“A nosotros nos gusta ganar y a todos les gusta competir, estuvimos tan cerca y al final estuvimos apurados en un saque de banda. Fue un partido que nos costó, nos sentimos espesos, no pudimos fluir como siempre, tuvimos momentos malos y buenos, queda otro partido y tenemos que ir por esos tres puntos”, agregó.

Al final se dijo feliz de que sus jugadores se hayan convertido en la base de la Selección Mexicana de cara al compromiso ante Honduras, por lo que argumentó que es un premio para todos y no solo para los elementos convocados.

“En la semana expresé lo que es tener jugadores en la selección, se lo han ganado. Es un premio para todos, no solo para el que citan, es un motivo de orgullo y trabajamos para el bien para el futbol mexicano, de México. Ojalá podemos tener más jugadores también, pero que Cruz Azul tenga múltiples jugadores en Selección es un motivo de orgullo”, concluyó.

