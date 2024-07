Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver la Jornada 2 del Apertura 2024?

El balón ha vuelto a rodar por las canchas del futbol mexicano, la primera jornada del Apertura 2024 dejó varias sorpresas, entre ellas la primera derrota del América, actual bicampeón de la Liga MX.

Pumas como súper lideres ha finalizado el primer llamado del nuevo torneo, y rápidamente se vislumbra la segunda fecha con varios encuentros revelantes.

La segunda jornada inicia este viernes con cuatro partidos y cinco más para el sábado, esta fecha tendrá la peculiaridad que no contará con juegos para el domingo, debido a la Copa América.

Entre los partidos que llaman la atención se encuentra el América vs Querétaro, Tijuana vs Guadalajara, León vs Pachuca, Santos vs Pumas, para cerrar con el platillo fuerte entre Rayados y Cruz Azul.

Para esta fecha se estaría viendo varios de los nuevos refuerzos del Apertura 2024 entre ellos el fichaje ‘bomba’ Óliver Torres con Monterrey.

Mencionar que, después de la fecha dos, habrá jornada doble, debido al torneo que se avecina entre la Liga MX vs MLS, con la llamada Leagues Cup.

Partidos de La Jornada 2 de Liga MX

América vs Quéretaro; viernes 19:00 horas a través de TUDN

Tijuana vs Chivas: viernes 21:00 horas a través de Caliente TV

Mazatlán vs Atl. San Luis: viernes 21:00 horas a través de TV Azteca

Atlas vs Tigres: viernes 21:05 horas a través de TUDN y TV Azteca

León vs Pachuca: sábado 17:00 horas a través de FOX Sports

Necaxa vs Puebla: sábado 17:00 horas a través de TUDN

Toluca vs Juárez: sábado 19:00 horas a través de TUDN

Santos vs Pumas: sábado 19:05 horas a través de TUDN y TV Azteca

Monterrey vs Cruz Azul: 21:10 horas a través de TUDN

