Juárez FC: Marco Fabián espera estar en su mejor nivel en dos o tres partidos

Marco Fabián regresó a la Liga MX con Juárez y por fin debutó este viernes en el empate a cero con León.

Tras salir como titular y disputar casi todo el partido, el mediocampista espera regresar a su mejor nivel en dos o tres partidos.

"Me falta todavía, al final dentro de la cancha no se pierde, pero es muy importante lo físico, a pesar de que no me descuidé este mes te podría decir que estoy a un 60 por ciento. Espero que en dos o tres partidos ya pueda estar a mi mejor nivel", mencionó para TUDN.

Fabián de la Mora tenía meses sin disputar un partido oficial, y aseguró que se sintió bien dentro del campo a pesar de la inactividad.

"Me sentí muy bien, estoy muy sorprendido porque fue una semana determinante, tengo siete días que aterricé aquí y tenía un mes trabajando con un preparador, pero al final no es lo mismo porque no estaba trabajando lo que en realidad es dentro de la cancha, pero esta semana me preparé muy bien y hoy casi completo un partido de 90 minutos de alta intensidad", agregó.

