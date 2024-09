Salvador Reyes: “Andrés Guardado con su experiencia y jerarquía juega solamente hablando”

El defensor del León, Salvador Reyes aseguró que Andrés Guardado es un jugador que gracias a su experiencia y jerarquía ‘juega’ en el terreno de juego, ya que de esa manera es capaz de dirigir el encuentro y a sus compañeros.

“Sí Andrés es un jugador que si tú le das el balón sabes que te va a resolver, sabes que no va a perder el balón, o sea, es muy seguro con él y tanto así es Andrés que es de los jugadores que, con su experiencia, su jerarquía, de repente juegan solamente hablando, o sea, dirigiendo todos a los compañeros, cierra, muévete, o sea, créeme, es un jugador que hay que admirarle su trayectoria y hay que disfrutarlo”, señaló.

De igual manera, el lateral izquierdo del cuadro Esmeralda, enfatizó en que es un gran líder y mejor compañero de equipo, ya que pensó que sería un tipo gruñón y es muy bromista.

“Andrés, solamente tengo palabras de elogios, o sea, de repente es fácil decir su trayectoria, pero lo que ha trabajado para construir esa larga carrera Andrés es admirable y dentro del grupo tiene un rol, un rol de líder, o sea, un rol de unir siempre al grupo, ahí con las bromas, o sea, es un tipazo, créeme, no tenía el gusto.

Como lo decía antes, yo pensé que era todo un señor, así este gruñón, pero no, no, no, o sea, un grupo, bromista, muy buena onda y cuando es trabajo, es trabajo, o sea, la verdad hay que admirar tanto su carrera, tanto en el día a día Andrés”, concluyó.

