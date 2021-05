Ambriz tras su salida de León: 'No tengo nada en puerta, ya después diré si hay algo'

La inesperada eliminación de León fue para Ignacio Ambriz el último partido de dirigiendo al conjunto de la Fiera, sin embargo, el timonel reconoció que se va con la cabeza en alto, aunque le hubiera gustado haberse despedido en una Final.

“Me hubiera gustado llegar a otra final aquí en León, este equipo tiene mucha historia. Acabo de hablar con los jugadores y el Presidente para agradecerle por todo, hago lo mismo con toda la afición; me voy contento porque dejé lo mejor de mi”, reconoció en la conferencia al final del partido.

"Una parte de León se va dentro de mí, es un club que siempre respetaré, tengo que agradecer mucho este tiempo que pude trabajar por ellos”, agregó Nacho.

Por ahora, Ambriz reconoció que no tiene un plan B en puerta, pero lo aprovechará para poder rehabilitarse de su rodilla y disfrutar de la familia.

“No tengo nada en puerta. Me dedicaré unos días a mi familia y ya después con tiempo les diré si hay algo. Si no surge nada me meteré al quirófano para arreglar mi rodilla. Mi consciencia esta tranquila”, Finalizó Ambriz.

