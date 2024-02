Andrés Guardado sobre enfrentarse a América: 'Es el partido más importante'

León se prepara para su partido de Jornada 6, donde recibirán a América, un partido que, para Andrés Guardado, es el más importante del torneo no sólo por el rival, sino que también por la urgencia de sacar un triunfo.

León llega al encuentro con sólo cuatro puntos en este arranque del Clausura 2024. En sus últimos 3 juegos la Fiera no sólo no ha logrado sacar la victoria, sino que ha perdido por goleadas.

Ahora Andrés Guardado sabe que el América será un rival complicado al tratarse de uno de los mejores equipos del torneo y de la historia del futbol mexicano. Sin embargo, el refuerzo de León aseguró que enfrentará el juego de la misma forma que si se tratara cualquier otro equipo.

“Siempre es especial enfrentar al América. No le voy a restar importancia a un equipo que se ha ganado el derecho de ser un equipo grande y lo que representa para el país y al futbol mexicano. Siempre especial enfrentar a ese tipo de equipos, pero a nivel individual no me representa ninguna diferencia y si bien es el partido más importante, no sólo por ser América sino porque estamos urgidos de puntos y estamos en casa", reveló en conferencia de prensa.

Ahora León deberá dejar las derrotas atrás si quiere meterse en los puestos de Liguilla. Una victoria sobre América los podría meter dentro de los primeros 10 puestos de la tabla general.

