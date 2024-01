Andrés Guardado: 'Voy a ser rojinegro toda la vida, me hubiera gustado retirarme ahí'

Andrés Guardado fue presentado como refuerzo para el Clausura 2024 con León. Durante su presentación, concedió una entrevista a TUDN donde compartió momentos con la afición esmeralda y fue recibido con mariachis.

En cuanto al motivo por el cual no se retiró en el Atlas, Guardado expresó que, a pesar de todo, siempre se considerará parte del equipo. Destacó que La Academia fue el club donde inició su carrera como futbolista profesional y espera un reencuentro en el futuro, aunque esta vez como rival.

"Voy a ser atlista toda la vida, es el equipo que me vio crecer, que me dio la oportunidad de ser futbolista desde los siete años hasta los 20 que me fui. Voy a ser rojinegro toda la vida, pase lo que pase. Siempre lo había dicho, me hubiera gustado retirarme ahí, eso no lo escondo, siempre me hubiera gustado retirarme ahí porque era como cerrar el ciclo, supongo como Chícharo, regresar a su casa, al equipo que lo hizo futbolista", comentó Andrés Guardado al medio ya mencionado.

Además, el 'Principito' mencionó que siempre buscó evitar la zona de confort, situación que experimentó en el Betis después de más de seis años en el club, el cual le rindió un sentido homenaje tras su salida.

"Pero bueno, en el futbol a veces las cosas se dan como quieres y a veces no como tú quieres y en este caso no se dio como me hubiera gustado. Se me abrió una puerta como es León, quiero aprovecharla al máximo, con un proyecto ilusionante, con una persona como es tanto Jesús padre como Chucho hijo, presidente del club".

