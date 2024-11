Jugadores del León trataron de impedir retiro de Andrés Guardado

Andrés Guardado confirmó su retiro de la canchas como futbolista profesional y la noticia tomó por sorpresa a más de uno pese a que ya se venía venir.

En conferencia de prensa, Salvador Reyes compañero de ‘El Principito’ en León mencionó que sus compañeros hicieron todo lo posible de alargar su estadía en el futbol; sin embargo, en el momento menos esperado la decisión estaba tomada.

“Tratamos de convencerlo día a día y todos los compañeros, pero créeme que no se dejaba”, mencionó el defensor de 26 años.

Reyes comentó como fue el momento inesperado: “Nos decía que lo estaba pensando y de repente, pum, subió su video ayer. Y ya, no hay nada que hacer. Así que vamos a disfrutarlo los últimos momentos”.

El exjugador del América destacó compartir vestidor con el surgido en Atlas: “Yo no me veía jugando con él. Yo cuando estaba recién empezando mi carrera, él estaba en Europa. Así que no lo veía cercano”.

“Así que no lo veía cercano. Ahora que regresó a León, por ahí sentía que me iba a llegar la posibilidad de estar con él. y mira, se me dio y es un gran compañero, hace un gran grupo y es muy bromista”, resaltó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿CÓMO LE HA IDO A GUILLERMO OCHOA CON EL AVS?