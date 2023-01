León: Luis Montes tendrá su despedida al medio tiempo ante Necaxa

El partido entre León y Necaxa marcará el final de una era en los Esmeraldas, ya que al medio tiempo Luis Montes se despedirá de esta institución después de 12 años.

“Que nadie falte. Próximo lunes. Medio tiempo. Momento histórico. Adiós capitán. Gracias Chapito”, fue la frase que publicó la cuenta oficial de La Fiera para dar a conocer que la historia de Montes en este equipo llegó a su fin.

Esto se debe a que el futbolista mexicano saldrá al extranjero con el Everton de Viña del Mar.

Que nadie falte.

Próximo lunes.

Medio tiempo.

Momento histórico.

Adiós capitán.

Gracias Chapito. pic.twitter.com/QUXFUSYMbf — Club León (@clubleonfc) January 14, 2023

Ahora los dirigidos por Nicolás Larcamón no solo saldrán al terreno de juego del Nou Camp con la misión de empezar con el pie derecho el Clausura 2023, ya que también buscarán que su mítico dorsal 10 se despida con un triunfo en casa.

De cara a este duelo ante los Hidrocálidos, Larcamón comentó lo siguiente: "Nuestra primera Final es el lunes (reciben a Necaxa). Inicio un proyecto en el que se tiene mucha ilusión, que deseo sea muy exitoso para tener una estadía muy prolongada y en el que podamos dejar una huella. Siempre es importante arrancar pisando firme”.

Cabe destacar que será el primer partido de este estratega con León, el cual tenía muchas ganas de seguir en el futbol mexicano después de su salida de Puebla,

"Al momento de que yo salgo de Puebla, al momento de saber que todos los entrenadores (de la Liga MX) ya estaban definidos, me hacía pensar que eran mínimamente dos meses para volver al ruedo. Mi plan era seguir en México, me habían llamado de Brasil, me habían llamado de un par de ligas que consideraba tentadoras, pero yo quería seguir en esta liga en la que yo sentía que podíamos aspirar a llegar a un proyecto muy del perfil que quería elegir, más que conocer una nueva liga o cultura”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ARMANDO MARTÍNEZ SOBRE LA SALIDA DE NICO IBÁÑEZ: 'LA GENTE VA Y VIENE Y EL EQUIPO SIGUE FUNCIONANDO BIEN'