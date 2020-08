Mazatlán FC, a revertir su mal arranque cuando visite a Gallos Blancos

Duelo de dolidos. Querétaro y Mazatlán FC buscarán sumar sus primeros puntos en el Apertura (Guard1anes 2020). Ambos llegan de tropiezos dolorosos, Gallos de su derrota en los minutos finales ante Pumas y los sinaloenses de una goleada estrepitosa en su debut en casa ante Puebla.

Juan Francisco Palencia, entrenador del equipo debutante de la Liga MX, reconoció que ya es momento de revertir la imagen y empezar a dar resultados o por lo menos mostrar una mejoría de lo que han presentado en lo que va desde su creación.

“Los resultados siempre nos dicen que hicimos bien o mal. No hemos estado acertados, hemos tenido errores muy claros, pero ya no hay pretexto de mostrar una mejoría ante un rival que llegará dolido por haber perdido en los últimos minutos”, afirmó el estratega del conjunto púrpura.

Asimismo, el ‘Gatillero’ admitió que su trabajo ya lleva tiempo y que el accionar debería ser otro a estas alturas, por lo que espera un cambio inmediato en sus jugadores esta tarde en tierras queretanas.

“No hay ningún pretexto de jugadores, de plantel, al contrario, pienso que se conformó un equipo sólido, ni tampoco es pretexto el estado físico de los jugadores, ya hemos estado trabajando bien y desde hace tiempo”, reconoció Juan Francisco Palencia.

