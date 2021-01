Tomás Boy tras la victoria ante Pachuca: "Me gustaría no sufrir tanto"

Tomás Boy reconoció que la victoria conseguida ante Pachuca al final se complicó más de lo que hubieran deseado debido a que los Tuzos lograron encerrarlos dentro de su área provocado también por la bipolaridad del funcionamiento de sus jugadores entre un tiempo y otro.

“Hemos tenido un partido de dos versiones, en el primer tiempo hemos trabajado muy bien y siento que hicimos el gol un poco tarde, creo que antes del primer tiempo pudimos haber tenido más ventaja, pero me quedo tranquilo, en el minuto tuvimos una clave que no aprovechamos y después Pachuca nos empujó bastante y tuvieron sus oportunidades, pero en general estoy contento con mi equipo”, reconoció el estratega mazatleco.

"Me gustaría no sufrir tanto, porque hoy sufrimos mucho hacia el final del juego. Debemos aprender a no hacerlo, mejorar a la hora de manejar la ventaja y ser más contundentes".

Respecto al tema de estar en desventaja cada 15 días por el tema de la altura, Boy afirmó que es una circunstancia real, sin embargo, consideró que no puede ser un pretexto.

“Ese es un tema que prevalece en todos los equipos que están muy cerca del nivel del mar, yo jugué en Tigres 14 años y cada vez que nos tocaba ir a la Ciudad de México o Toluca lo padecíamos muchísimo, necesitamos desarrollar un juego que nos permita emparejarnos en el plano físico en ese sentido, pero eso no debe de ser un pretexto, siempre tenemos que ir a jugar, siempre será un tema pero nunca una excusa”, señaló Tomás Boy.

