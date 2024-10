Vucetich: 'Los técnicos mexicano no nos prestamos a ciertas cosas'

Desde mayo, Víctor Manuel Vucetich asumió la dirección técnica de Mazatlán FC, y aunque el equipo aún lucha por mejorar con sus 13 puntos en el Apertura 2024, el experimentado entrenador confía en que pueden dar un paso al frente.

Sin embargo, reconoce la falta de respaldo hacia los técnicos nacionales en el futbol mexicano.

“Confío plenamente en el técnico mexicano, preguntaría cuál es la diferencia que existe entre un técnico extranjero y uno mexicano, porque a veces se habla mucho de la falta de preparación. Esto sigue siendo un negocio, sin embargo dentro de la falta de conocimiento de algunos dirigentes, lógicamente se toman las decisiones un poquito precipitadas”, expresó Vucetich durante una charla con Claro Sports.

A sus 69 años, el estratega destaca cómo, en ocasiones, los entrenadores mexicanos enfrentan retos adicionales al no aceptar ciertas prácticas de la industria de la Liga MX, lo cual podría afectar sus oportunidades de trabajo.

“Yo creo que esto es algo de todo mundo conocido, yo creo que ustedes saben perfectamente bien a lo que me refiero, esto como negocio, sigue siendo negocio, a veces para unos, a veces para otros. A veces para esta falta de conocimiento, se toman las decisiones precipitadas, tendría que evaluar los dirigentes. Normalmente dicen ‘no hiciste contrataciones’, ¿quién no las hizo? Una directiva y quién paga los platos rotos: el técnico. Es lógico que va a quedar mermado el plantel y va a tener una consecuencia deportiva que va a pagar el técnico”, señaló.

Vucetich también defendió a sus colegas, como Tuca Ferretti y Hugo Sánchez, quienes cuentan con títulos importantes y trayectoria, pero, según él, han enfrentado obstáculos para avanzar.

“Estoy completamente a favor del técnico mexicano, los conozco, no puedo decir que un Tuca Ferretti no tiene la capacidad. Ha habido técnicos, que la mayoría ha tenido títulos, que por ciertas circunstancias no se les ha dado la oportunidad. El mismo Hugo Sánchez, tiene dos títulos, de los pocos que ha logrado un bicampeonato, sin embargo por su personalidad, su carácter a lo mejor le han impedido seguir desarrollándose dentro de este medio”, sentenció el técnico de Mazatlán FC.

