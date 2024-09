Lucas Ocampos en la despedida con Sevilla: “Me voy a Rayados para seguir compitiendo”

Luego de varios de especulaciones con la posible llegada de Lucas Ocampos y Rayados de Monterrey, este martes se hizo oficial la llegada del argentino con un contrato que lo ligará hasta 2027.

Previo a arribar al territorio mexicano, el Sevilla realizó un evento como despedida por la trayectoria destacada con el club, donde consiguiera dos Europa Leagues.

El mediocampista, con pasó en equipos como Marsella, Genoa entre otros, habló de su llegada a Monterrey.

“Tengo 30 años, me salió la posibilidad de Rayados, sentí que si me iba libre de este club, no era la forma, quería irme bien, dejando algo al club, seguiré compitiendo a un equipo que jugará un Mundial de clubes”, resaltó.

Ocampos, mencionó que su decisión fue totalmente al interior de su familia y también personal, sabe que es otro gran paso en su carrera.

Lucas Ocampos habló sobre la llegada a Rayados y no a River Plate

El argentino habló sobre una posible llegada al club de sus amores River Plate, el jugador fue claro y mencionó que no hubo ningún acercamiento.

“Nunca surgió la posibilidad de volver a River. Todos saben que soy hincha desde chico, pero nadie se comunicó conmigo. Quiero aprovechar esta oportunidad para desearle lo mejor a Marcelo Gallardo en su vuelta a River”, mencionó.

Lucas Campos ya tuvo contacto con Óliver Torres y Jesús ‘Tecatito’ Corona

El mediocampista argentino reveló que ya tuvo contacto con dos jugadores con quien coincidió en Sevilla y que hoy son parte de la plantilla de los regios.

“Fue una decisión familiar y personal. Fue una decisión muy importante, he hablado con Óliver y Tecatito, es algo que me ayudará para la adaptación”, recalcó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CARLOS MORENO SE QUEDA EN PACHUCA, LOS TUZOS NO HAN RECIBIDO OFERTAS DE EUROPA POR EL ARQUERO