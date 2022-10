Vucetich tras perder la ida ante Pachuca: "Me da coraje e impotencia"

Rogelio Funes Mori tuvo mucha responsabilidad en el resultado adverso de Rayados en la Semifinal de ida, el delantero regiomontano tuvo en sus pies desde el manchón penal poner el partido 3-3, sin embargo, erró el disparo y unos minutos después llegó el cuarto gol de los Tuzos que empezó a encaminar la goleada.

Al respecto, Víctor Manuel Vucetich señaló en conferencia de prensa que esa jugada en particular pudo ser la diferencia y por ello le molestó que el argentino no haya convertido el tanto: “El penal es parte del futbol, el penal se falla o se puede meter. Me da coraje e impotencia por no poder hacer algunas cosas que quisiera”.

“El análisis lo haremos después, con calma, ahí sacaremos conclusiones y lo platicaré internamente. El análisis lo tendremos que hacer en frío y tomar las decisiones correctas”, añadió el estratega.

Respecto al penal sobre Erick Sánchez, el entrenador de La Pandilla le pasó la responsabilidad a Armando Archundia, presidente de la Comisión de Arbitraje quien estuvo presente en el partido.

“Estaba Armando Archundia aquí y él vio todo, ellos son los encargados de revisar lo que en un momento pasa dentro de lo que sucede en el arbitraje y esas son decisiones que debe de tomar”, afirmó Vucetich.

