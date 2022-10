Gallardo: ‘Mis compañeros me ayudaron cuando tenía nivel bajo’

Con las Semifinales del Apertura 2022 a la vuelta de la esquina, Jesús Gallardo aplaudió el compañerismo que se vive al interior de Rayados, mismo que lo ayudó cuando deportivamente no estaba en su mejor momento.

“Me siento motivado, llevo varios goles, buenos partidos pero es mérito de mis compañeros que me han ayudado a no caerme, a no darme por vencido cuando tenía nivel bajo”, reconoció en la previa para los medios.

“Sabía que tenía que mejorar y trabajar, pero no me considero el mejor y no me consideré el peor cuando estaba mal. Tengo que seguir al alza”, agregó sobre la misma línea.

Asimismo, subrayó que La Pandilla vive un buen momento anímicamente, listos para su siguiente duelo. “El equipo está muy bien, muy motivado, ilusionados. Hemos tratado de hacer las cosas bien, lo que nos ha pedido el profe (Vucetich)”-

Será el 20 de octubre cuando Pachuca reciba a Monterrey para iniciar el primer partido de la serie de la Semifinal. Este se disputará a las 21 horas.

