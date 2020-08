rayados-vs-santos-goles-resumen-y-videos

La Sultana del Norte no ha dejado de ser un escenario difícil de conquistar para Santos Laguna, pues desde 2002 no han visto victoria en sus visitas a Rayados de Monterrey y el Guard1anes 2020 no fue la excepción ya que terminaron con unidades repartidas tras un 2-2

Con gol tempranero, Nicolás Sánchez, defensa del conjunto regiomontano, volvió a mostrar su habilidad al frente del arco y abrió el marcador apenas al minuto nueve. Este tanto lo hizo llegar a los 36 tantos con la Pandilla, además de ser la cuarta ocasión le anota a la escuadra de los Guerreros.

Sin embargo, un error defensivo del mismo Sánchez colaboró en el empate del conjunto albiverde, pues al 23’ cedió el esférico a Eduardo Aguirre, quien no dudó en hacer asistencia para el delantero Julio Furch, encargado de igualar el marcador y de realizar su primer tanto en el presente torneo.

Instantes más tarde el argentino estuvo cerca de conseguir el doblete tras haber recibido una falta por parte del colombiano Stefan Medina, misma que derivó en el tiro desde los once pasos, aunque la oportuna lectura del arquero Hugo González ahogó el grito de gol para los de la Comarca.

Para el tiempo complementario, los visitantes se mostraron con mayor solidez y comodidad en el campo, incluso la entrada del volante Emilio Orrantia fue un revulsivo en el ataque para los visitantes, lo que se vio reflejado en el marcador de nueva cuenta tras la intervención de Nicolás Sánchez, quien no logró desviar el balón y terminó por mandarlo a propia puerta.

En las últimas instancias del juego, los pupilos de Antonio Mohamed se mostraron con mayor insistencia al frente de la portería rival y el juvenil Daniel Parra fue el encargado de rescatar puntos para los albiazules.