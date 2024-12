Martín Demichelis 'se compadece' de Veljko Paunovic tras la eliminación de Tigres: "Pobre del entrenador"

Rayados de Monterrey está cerca de disputar una nueva semifinal en busca de su sexto campeonato en la Liga MX, algo que no consiguen desde 2019, cuando vencieron a las Águilas del América, sin embargo, Martín Demichelis, estratega de los albiazules, se dio el tiempo para hablar y 'salir a defender' a Veljko Paunovic.

En conferencia de prensa previa al juego entre Rayados y Atlético de San Luis, Demichelis dedicó algunas palabras al rendimiento de Tigres tras caer ante el rival en turno de 'La Pandilla', asegurando que el entrenador no tiene la culpa de que el balón no haya entrado a la portería del guardameta mexicano del San Luis.

"Su equipo llegó 25 veces entre los dos partidos, situaciones muy claras, la pelota no entró, no me pregunten por qué, porque no entré ni siquiera en el análisis de su equipo, faltaría más y que me permita opinar yo de lo que tenían entrenado, planificado, ideado y cómo se desarrolló.

Llegaron 25 veces con facilidad al arco rival y no metieron el gol y el arquero fue figura en los dos partidos, pobre del entrenador, ¿tiene culpa el entrenador que no haya entrado la pelota cuando el equipo llegó tantísima? ¿Eso es exceso de confianza? Me parece que no desde mi punto de vista”, sentenció el estratega de Monterrey.

