Piojo Herrera tras victoria vs Rayados: 'Lo hicieron bien todos; no fue un resultado fortuito'

Miguel Herrera sumó su primera victoria en el Clásico Regio al frente de Tigres. El estratega no ocultó su emoción tras un partido ‘redondo’ de acuerdo a su apreciación post partido.

"Contento. Creo que teníamos que ser más sólidos ante un gran equipo, un gran rival. Lo hicieron bien todos, hicieron un partido redondo", expuso Herrera.

A diferencia de Vucetich, para Herrera el resultado no fue fortuito, pues el equipo trabajó para consumar la victoria.

“Para conseguir esos goles hay que patear. Yo no vi a Nahuel (Guzmán) sacar ninguna de gol; en cambio (Esteban) Andrada sacó dos. No fue un resultado fortuito. Uno busca la suerte, pero hay que trabajar, creo que el equipo trabajó bien”, apuntó.

Tigres sigue en un camino ascendente. Llegó a 23 puntos y cerrará la jornada 11 en puestos de clasificación directa. Además, son la mejor ofensiva y han logrado mejoras a la defensiva con dos partidos consecutivos sin encajar gol.

“Los techos siempre son puestos por alguien. Nosotros no tenemos, queremos estar lo más arriba posible. Se los he dicho desde que llegué: no hemos ganado nada. Ricardo (Ferretti) hizo un gran trabajo aquí y ahí que tratar de emularlo, pero no podemos prometer un título si no ganamos primero los partidos. Son pasos difíciles, pero vamos pasó a paso”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLÁSICO REGIO: TIGRES FIRMÓ LA VICTORIA ANTE RAYADOS, EN CASA Y A LA FRANCESA