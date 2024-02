Brandon Vázquez enfrentará a Xolos con nostalgia: 'Va a ser muy lindo'

Brandon Vázquez vive un muy buen momento con Rayados, marcando goles desde sus primeras apariciones con el club, y este miércoles, tendrá la oportunidad de regresar por primera vez a donde se formó, a la casa de los Xolos de Tijuana, equipo en el cual comenzó su carrera.

“Sí, regresar a Tijuana es lindo, es regresar a casa. De ahí salí, ahí crecí, me formé, entonces es bonito encontrarme con amigos, encontrarme en un lugar que no he visto en muchos años. Entonces va a ser muy lindo, y claro, le tengo mucho amor a Tijuana por lo que me ayudó y el paso que me ha ayudado a tener”, comentó Brandon.

También se le preguntó si su festejo a lo Superman se hará presente ante Xolos, en caso de que se cumpla la famosa 'Ley del ex'.

“No sé si voy a hacer, o sea, meter gol, sí lo tengo en mente, sí la ilusión de meter gol lo veo, ya me lo imagino, pero celebrar, no sé todavía”, dijo el delantero de Monterrey.

Xolos y Rayados se enfrentarán este miércoles a las 21:00 horas en duelo correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX.

