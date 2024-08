Demichelis ante de viajar a México: "Contento que una institución grande haya apostado por nosotros"

El nuevo entrenador de los Rayados de Monterrey, Martín Demichelis, ha dado sus primeras palabras luego de firmar con el club regiomontano, estando aún en Argentina, antes de partir con rumbo a México. Para la cadena de aquel país, TyC Sports, ‘Micho’ habló respecto a Maxi Meza y su salida del club.

“No podían (Rayados) post eliminación de Leagues Cup, post destitución de un entrenador y sin un entrenador asegurado, liberar a una de las máximas figuras del equipo, porque a Maxi se lo habían pagado años atrás en 14 millones. Apenas terminamos de darnos la mano con la institución y lo primero que hice fue hablar con Maxi”, mencionó el ex entrenador de los Millonarios.

“Me expresó sus ganas de venir a River, ya se estaba diciendo que yo había sido una traba de momento, pero no. Cuando hay una decisión emocional y casi hasta física de un jugador, que solo le quedaban cuatro meses de contrato, que no iba a renovar, que sentía que se había vaciado estos años que estuvo en Monterrey. Yo no quiero a nadie que no quiera estar. Me alegra que se sume a River”, sentenció el estratega.

"EL POST GALLARDO FUE LA TRANSICIÓN MÁS DIFÍCIL EN LA HISTORIA DE RIVER. HEMOS HECHO COSAS MUY BIEN, OTRAS NO" Martín Demichelis, en exclusiva con TyC Sports antes de partir rumbo a México para dar inicio a su ciclo como DT de Monterrey. @joaquintabares pic.twitter.com/7f2Y6TKkig — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2024

Sobre este desafío que lo espera, donde tomará el cargo que dejó el argentino Fernando Ortiz, resumió: "Muy contento de que una grandísima institución post salida de River haya apostado por nosotros para encaminar y competir por los objetivos, es una institución con un grandísimo plantel e infraestructura".

Martín Demichelis llegará a Puebla, no a Monterrey, esto debido al partido del viernes entre regiomontanos y poblanos, donde previamente charlará con los jugadores por primera vez. Nicolás Sánchez será el encargado de dirigir dicho encuentro de Liga MX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'TANO' ORTIZ TRAS SU SALIDA DE RAYADOS: "EL PARÁMETRO ERA LA LIGA MX NO LEAGUES CUP"